HABER

Kars'ta ulaşıma tipi engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 11:43 | Son Güncelleme

KARS ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasında etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kars'ta ulaşıma tipi engeli

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasında etkili olan tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden kapanan yolda okul servisinde mahsur kalan öğrenciler, kendi imkanlarıyla evlerine döndü.
Kars'ın yüksek kesimlerde etkili olan tipi yaşamı felce uğrattı. Tipi nedeniyle Kars- Gölü karayolu Boğatepe köyü mevkisinde yol ulaşıma kapandı. Tipinin kapattığı yolda mahsur kalan araçlar, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında kurtarılarak yollarına devam etti. Mahsur kalan okul servisindeki öğrenciler ise araçtan çıkıp etkili olan tipi altında birbirlerine yardım ederek kendi imkanlarıyla Boğatepe köyüne döndü. Öğrencilerin bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Köyde kara saplanarak yolda kalan minibüs de çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

FOTOĞRAFLI

Kars'ta ulaşıma tipi engeliKars'ta ulaşıma tipi engeliKars'ta ulaşıma tipi engeliKars'ta ulaşıma tipi engeli

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi! Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Çukur'a sürpriz transfer!

Çukur'a sürpriz transfer!

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı, dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Aşk mektupları kafeye perde oldu

Aşk mektupları kafeye perde oldu

Okul müdürüne makamında silahlı saldırı!

Okul müdürüne makamında silahlı saldırı!

Diziden etkilenip soyadlarını değiştirdiler

Diziden etkilenip soyadlarını değiştirdiler

Damadına kurşun yağdırmıştı! Kendini böyle savundu

Damadına kurşun yağdırmıştı! Kendini böyle savundu

İstihbaratçıların yeni silahı olacak

İstihbaratçıların yeni silahı olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.