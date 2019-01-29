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Kars’ta üniversiteliler sokak hayvanları için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:43 | Son Güncelleme

KARS Kafkas Üniversitesi öğrencileri, harçlıklarıyla satın aldıkları ve gönüllülerin gönderdiği mamalar ile sokak köpeklerini besliyor.  Dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta ve barınmakta zorluk çeken sokak hayvanları için Kafkas Üniversitesi öğrencileri ve eczacı Necmi Kocaoğlu seferber oldu.

Kars’ta üniversiteliler sokak hayvanları için seferber oldu

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - KARS Kafkas Üniversitesi öğrencileri, harçlıklarıyla satın aldıkları ve gönüllülerin gönderdiği mamalar ile sokak köpeklerini besliyor.
Dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta ve barınmakta zorluk çeken sokak hayvanları için Kafkas Üniversitesi öğrencileri ve eczacı Necmi Kocaoğlu seferber oldu. Kentte 2 yıl önce faaliyetlerine başlayan 'Soğuk Patiler Kars Hayvanları Koruma Kulübü’nün üyesi olan öğrenciler, sokak hayvanları için gönüllü hizmetlerde bulunuyor. Öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla satın aldıkları ve gönüllülerin gönderdiği mamalarla, bakımlarını üstlendikleri sokak hayvanlarını elleriyle besliyor. Evlerinden getirdikleri battaniyeleri kaldırımlara sererek köpeklerin rahatça dinlenme ve uyumalarını sağlayan öğrenciler, gebe olan hayvanları da doğumlarına kadar takip altında tutuyor. Kampüs yolu üzerindeki bir arazide yaşayan 'Şipşip' adlı sokak köpeğini de hamileliği süresince bakıp besleyen öğrenciler, doğurduğu 5 yavrusunun bakımını da üstendiler. Soğuk Patiler Kars Hayvanları Koruma Kulübü Başkanı, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hilal Kerenciler, "Kars’ta gerçekten hayvanlar çok zor durumda. Soğuk onların en büyük düşmanı ve insanların önyargılı olmaları. Bu da onları korkutuyor. İnsanları duyarlı olmaya davet ediyoruz ve empati yapmalarını istiyoruz. Bu soğukta açlıkla baş etmenin ne kadar zor olduğunu anlamalarını ve düşünmelerini ve yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.
SOKAK HAYVANLARINI BESLEME NOKTASI
Eczacı Necmi Kocaoğlu da kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarını besleme noktası yaptı. Köpeklerin fotoğraflarının bulunduğu beslenme noktasına 'Bizleri unutmayın', 'Onlar için bir kap yemek, bir kap su' yazıları astı. Mahalleliden artan yemek ve ekmek kırıntılarının çöp yerine besleme noktasına bırakmaları istendi..

FOTOĞRAFLI

Kars’ta üniversiteliler sokak hayvanları için seferber olduKars’ta üniversiteliler sokak hayvanları için seferber olduKars’ta üniversiteliler sokak hayvanları için seferber olduKars’ta üniversiteliler sokak hayvanları için seferber oldu

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