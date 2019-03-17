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Kars'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması ile kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Ardahan'dan Kars'a gelen E.D. idaresindeki otomobili takibe alan polis ekipleri, aracı Otogar kavşağında durdurdu.

E.D. ile araçta bulunan B.H, D.D. ve S.Ö'nün üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Öte yandan polis ekipleri, Faikbey Caddesi'ndeki 3 ayrı iş yerinde yaptıkları aramada 23 bin makaron ele geçirdi.

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