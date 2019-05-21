Kars'ta uyuşturucu operasyonu

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması ile kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve tespitine yönelik çalışma kapsamında şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu araç, elektrik direğine çarparak durdu. Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Araçta bulunan M.A. ve M.T. gözaltına alındı.

Devam eden operasyon kapsamında Ö.Ç. ve S.B. de yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 25,54 gram uyuşturucu ile uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat, ruhsatsız silah ve 5 fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç. ve S.B, çıkarıldıkları hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı, M.A. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

