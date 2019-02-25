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Kars'ta vatandaşların tehlikeli kar mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

Kentte vatandaşlar, yoğun yağışın ardından ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken kar ve buzları, tehlikeye aldırış etmeden temizliyor - Esnaf Uğur Uyusun: - "Çatıları, bazen bulursak mevsimlik kar işçilerine temizletiyoruz, bulamazsak da iş başa düşüyor"

Kars'ta vatandaşlar, yoğun yağışın ardından ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları, tehlikeye aldırış etmeden temizlemeye çalışıyor.

Kent merkezinde yağışın ardından çatılarda biriken kar ve buzları temizlemek için mevsimlik işçiler ve vatandaşlar, tehlikeli mesai yapıyor. Bazı vatandaşlar, temizlik sırasında, tehlikeli buldukları yerlerde bellerine ip bağlayarak güvenlik önlemi almaya çalışıyor.

Esnaf Uğur Uyusun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ta yoğun yağış nedeniyle çatılarda kar biriktiğini söyledi.

Karın erimesiyle çatılardaki buz sakıtların düşebileceğini anlatan Uyusun, çatılarda tehlike saçan karları temizlemeye çalıştıklarını belirtti.

Her zaman mevsimlik kar işçisi de bulamadıklarını dile getiren Uyusun, "Çatıları, bazen bulursak mevsimlik kar işçilerine temizletiyoruz, bulamazsak da iş başa düşüyor. Kar yağdıktan sonra dükkanların önlerini süpürüyoruz, buradaki buzları kırıyoruz, çatıların karlarını döküyoruz. Kısacası Kars'ta kışımız karla mücadeleyle geçiyor." dedi.

Öte yandan, kentte soğuk hava nedeniyle bazı ağaçlar buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kaleiçi Mahallesi'nde esnaf, yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinleri besledi.

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Anahtar Kelimeler:
buz Kars

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