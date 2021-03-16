HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kars’ta yangında can pazarı

Kars’ta yangında can pazarı

16.03.2021 00:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta 6 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Kars’ta 6 katlı bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 2’si bebek 40 kişi itfaiye merdiveni ve ARAS Elektrik ekiplerinin merdivenli sepet aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, bebeklere ambulanslarda müdahale edildi.
Yangın, saat 22.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Sinan Şamil San Sokakta bulunan 6 katlı Gülten Erben apartmanı otoparkında meydana geldi. Binanın bodrum katından dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
“Bebekleri ARAS elektrik ekipleri kurtardı”
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce binada mahsur kalanların tahliyesine başladı. Bölgeye ARAS Elektrik ekipleri de sevk edildi. Bina da mahsur kalan 2 bebek ve yaklaşık 40 kişi ekiplerin yardımıyla binadan indirilerek olay yerinde bekleyen ambulanslara götürüldü. İl müdahaleleri ambulansta yapılan vatandaşlar daha sonra hastaneye sevk edildi. Olay yerinde görev alan polis ekipleri vatandaşların binaya yaklaştırmazken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Saatler sonra söndürülen yangında can kaybı olmazken, binada maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
İzmir'in korona risk haritasındaki rengi | İzmir riskli iller arasında mı?İzmir'in korona risk haritasındaki rengi | İzmir riskli iller arasında mı?
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
1/

En Çok Okunan Haberler

Komşuda Türkiye korkusu büyüyor

Komşuda Türkiye korkusu büyüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Son Dakika: 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Günün bomba iddiası!

Günün bomba iddiası!

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

İstanbul kırmızıya mı dönecek? İşte İstanbul'un koronavirüs risk haritasındaki yeri

İşte İstanbul'un koronavirüs risk haritasındaki yeri

İzmir korona risk haritasındaki rengi | İzmir riskli iller arasında mı?

İzmir'in korona risk haritasındaki rengi | İzmir riskli iller arasında mı?

Antalya’da dehşet! Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü, suçu yolculara attı

Ağaca çarpıp yan yatan otomobilin alkollü sürücüsü, suçu yolculara attı

Anne - kız kılığındaki 2 şüpheli, 2 bin 500 TL'lik saç yumağını çaldı

Anne - kız kılığındaki 2 şüpheli, 2 bin 500 TL'lik saç yumağını çaldı

Seyhan Belediye Başkanı Akay'ın eşi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Belediye Başkanı'nın eşi koronadan yaşamını yitirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.