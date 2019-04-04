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Kars’ta yaralı puhu tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

Kars’ta ağaç altında yaralı bir şekilde bulunan Puhu, tedavi altına alındı.İstasyon Mahallesi’nde ağaç dibinde uçamayan puhuyu gören vatandaşlar, durumu Kars Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.Bunun üzerine harekete geçen DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi’ne gelerek vatandaşların gösterdikleri yaralı puhuyu bulunduğu yerden aldı.DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, daha sonra puhuyu tedavisi yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.KAÜ, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan puhunun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kars’ta yaralı puhu tedavi altına alındı

Kars’ta ağaç altında yaralı bir şekilde bulunan Puhu, tedavi altına alındı.
İstasyon Mahallesi’nde ağaç dibinde uçamayan puhuyu gören vatandaşlar, durumu Kars Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi’ne gelerek vatandaşların gösterdikleri yaralı puhuyu bulunduğu yerden aldı.
DKMP Kars Şube Müdürlüğü ekipleri, daha sonra puhuyu tedavisi yapılmak üzere Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.
KAÜ, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan puhunun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kars’ta yaralı puhu tedavi altına alındı

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