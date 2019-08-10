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Kars'ta yayla kavgası: 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 17:56 | Son Güncelleme

Arpaçay ilçesinde iki aile arasında yaylada yer kapma meselesi nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 11 kişi yaralandı, kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki aile arasında yaylada yer kapma meselesi nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Koçköy köyü yaylasında Aktaş ve Vergül aileleri arasında yaylada yer kapma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı, sopalı kavgaya dönüşmesiyle iki aileden 1'i ağır, 11 kişi yaraladı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine yaylaya jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köy ve yaylada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına alındı.

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