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Kars'ta yaylacıların dönüş yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta, kışlık yiyeceklerinin temini için aylardır yaylalarda olan besicilerin, okulların açılması ve havaların soğumasıyla dönüşleri başladı.

Kars'ta yaylacıların dönüş yolculuğu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - TÜRKİYE'de hayvan yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta, kışlık yiyeceklerinin temini için aylardır yaylalarda olan besicilerin, okulların açılması ve havaların soğumasıyla dönüşleri başladı. At arabaları, traktör, minibüs ve kamyonete yüklenen eşyalarla köylerinin yolunu tutan yaylacılar, 3 ayı doldurup, köylerine döndüklerini söyledi.
Arpaçay'a bağlı Melikköy'de yaşayanlar, Gürcistan ve Ermenistan sınırına yakın yaylalarına, haziran ayının ilk haftası çıktı. 115 haneli köyde at arabası, traktör, minibüs ya da kamyonete yükledikleri eşyalarla yaylalara çıkanlar, burada yaklaşık 3 ay kış mevsiminin hazırlıklarını yaptı. Hayvanlardan sağdıkları sütle yağ ve peynir gibi ihtiyaçlarını üreten yaylacılar, yaz aylarının sıcak günlerini serin yaylada çalışarak geçirdi. Okulların açılması ve havaların da soğumasıyla köylüler, dönüş hazırlıklarını tamamladı. Geldikleri gibi yine at arabası, traktör, minibüs ve kamyonetlere eşyalarını yükleyen köylüler, evlerine dönüşe başladı. Melikköy Yaylası'nda renkli görüntülerin ortaya çıktığı dönüş yolculuğunda araçlara eşyaları ile kışlık erzakını yükleyen köylüler, kümes hayvanlarını da yanlarında getirdi.
'DÖNÜŞ YOLCULUĞUNU BAŞLATTIK'
Yaylaya haziranda çıktıklarını belirten köylülerden İbrahim Bartan, "Her evin 15- 30 küçükbaşı var. Yaylada hem kışlık yiyeceklerini elde ediyorlar hem de herkesin oğlu, kızı, dayısı, amcası, yeğeni İstanbul'da, Bursa'da, Akçakoca'da, Düzce'de, Ankara'da olduğu için onlara hediye gönderiyorlar. İhtiyaçlarından artanı da Kars ve Arpaçay'da satıyorlar. Eylül ayının ortasına bazen de hava şartlarına bağlı olarak ekim ayına kadar yaylada kalıyoruz. Bu yıl okulların erken açılması ve havaların da soğuması nedeniyle yayladan erken inmeye başladık. Özellikle geceleri çok soğuk olmaya başladı. Herkesin evinde öğrenci var ve derslerinin aksamaması için yolculukları başlattık" diye konuştu.
Yaylacılığın hem hayvan kalitesini artırdığını hem de organik yiyecekler üretme imkanı sağladığını dile getiren Tekin Yıldız ise "Yaylada 3 ayı doldurduk, şimdi köye gidiyoruz. Kışlık yağ, peynir ve kaymakları da hazırladık. Ürünlerimizi akrabalarımıza göndereceğiz, kendimize ayıracağız, kalanlarını da satacağız" dedi.
Melikköy Ortaokulu 1'inci sınıf öğrencisi İsa Yıldız da okulunu ve arkadaşların özlediğini söyledi.

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Kars'ta yaylacıların dönüş yolculuğuKars'ta yaylacıların dönüş yolculuğuKars'ta yaylacıların dönüş yolculuğuKars'ta yaylacıların dönüş yolculuğu

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