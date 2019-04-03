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Kars’ta yeniden sayımda HDP'li adayın oyu arttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 10:54 | Son Güncelleme

KARS'ta MHP'nin itirazı üzerine 170 sandıkta yapılan ikinci sayım sonunda, 12 bin 181 olan HDP'li Ayhan Bilgen'in oyu 12 bin 192'ye çıktı.

Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA) - KARS'ta MHP'nin itirazı üzerine 170 sandıkta yapılan ikinci sayım sonunda, 12 bin 181 olan HDP'li Ayhan Bilgen'in oyu 12 bin 192'ye çıktı.
Kars'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde HDP adayı Ayhan Bilgen 12 bin 181 oy alarak kentin yeni başkanı olurken, 10 bin 984 oy alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Çetin Nazik sonuçlara itiraz etti. Nazik'in itirazının kabul edilmesi üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda dün akşam 167 sandıktaki oylar sayılmaya başlandı. Parti yetkililerinin de katıldığı sayım sonrası HDP'li Ayhan Bilgen'in 12 bin 181 olan oyu 12 bin 192'ye çıktı. MHP'li Çetin Nazik'in oyu ise 10 bin 954'e düştü.
Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda yapılan sayım sonrası oyları artan HDP'li Bilgen'in bugün ya da yarın mazbatasını alarak göreve başlayacağı öğrenildi.

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