Kars'ta yıldırım isabet eden kişi öldü

Kars'ta hayvan otlatırken yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Hamzagerek köyünde hayvanlarını otlatan Ali B'ye yıldırım isabet etti. Köylülerin durumu farketmesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Köye gelen sağlık ekiplerince Ali B. Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ali B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu.
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