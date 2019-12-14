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Kars’ta yoğun sis etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 12:11 | Son Güncelleme

Kars’ta erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü.

Kars’ta erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Kentte etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, trafiğe çıkan ve yoğun sis ile karşılaşan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kars’ta, sis ve soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkili olması bekleniyor. Özellikle kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen trafik ekipleri, bazı bölgelerde görüş mesafesinin yok denilecek seviyede olduğunu belirterek, sürücüleri uyardılar.

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