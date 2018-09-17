Kars'ta yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı

Kars'ın Digor ilçesinde, yolcu minibüsünün tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
Engin Ancı idaresindeki 36 M 0383 plakalı minibüs, Kars-Digor Karayolu'nun Hanlar Geçidi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, araçtaki 16 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.
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