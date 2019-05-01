HABER

Kars'ta yük almaya gelen tır yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 00:53 | Son Güncelleme

Kars'ta yük almaya gelen tır yandı

Kars Tren Garı'ndan yük almak için bekletilen tır yandı.

İbrahim İpto idaresindeki 76 DE 843 plakalı tır, yük almak için Kars Tren Garı'na geldi. Park halinde bekleyen tır henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü İpto, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı ancak yangının büyümesine engel olamadı.

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Tırda maddi hasar oluşurken, yangının nedeni ise araştırılıyor.

Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince... Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...
“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”
PKK'ya Amanos darbesi!PKK'ya Amanos darbesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars TIR yangın

En Çok Okunan Haberler

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

YSK'nın İstanbul kararını görüşeceği tarih belli oldu

YSK'nın İstanbul kararını görüşeceği tarih belli oldu

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay Valiliği açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya Amanos darbesi!

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde TSK unsurlarına saldırı: 7 askerimiz yaralı

Suriye'de askerimize saldırı: 7 yaralı

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

TEM'de trafiği kilitleyen kaza: Yaralılar var

TEM'de kilitleyen kaza! Bu halde bekledi

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.