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Kars'ta zincirleme 'sis' kazası: 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 14:03 | Son Güncelleme

KARS'ta, yoğun sisin etkili olduğu yolda, 6 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Bedri ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS'ta, yoğun sisin etkili olduğu yolda, 6 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 2'si ağır 16 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Sarıkamış- Kars yolu Asbuğa köyü yol ayrımında meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede TIR, kamyonet ve 2 midibüs dahil plakaları öğrenilemeyen 6 araç, sürücülerinin kontrolünden çıkıp, çarpıştı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan toplam 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 16 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Sarıkamış- Kars yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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