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Kars'ta zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:09 | Son Güncelleme

Kars'ta zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı

Kars'ta zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu iki özel harekat polisi yaralandı.

Mehmet T. idaresindeki 36 A 0343 plakalı zırhlı araç, yola çıkan hayvanlara çarpmamak için manevra yaptığı sırada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asri Mezarlık yakınlarında devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Özgür B. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri hastaneye gelerek yaralı polisler hakkında bilgi aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kars Kaza Özel Harekatı polis zırhlı

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