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Kars'taki Alman evi harabeye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 12:29 | Son Güncelleme

KARS'taki Çarlık Rusya döneminde 1911 yılında Alman Pfeiffer tarafından yapılan Mehmet Tekel'e ait evin tescilli odası adeta dökülüyor.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'taki Çarlık Rusya döneminde 1911 yılında Alman Pfeiffer tarafından yapılan Mehmet Tekel'e ait evin tescilli odası adeta dökülüyor. Tekel, tescilli olması nedeniyle dokunamadığı evin restore edilmesi için Almanya Büyükelçiliği'ne çağrıda bulundu.
Paşaçayırı Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde dini lider Alman Pfeiffer tarafından yaptırılan ev, döneminde hem okul, hem de Alman köyü ibadethanesi olarak kullanıldı. Oturma odasının duvarlarında Zebur ve İncil’den ayetlerin yer aldığı evi kullananlar, 1'inci Dünya Savaşı'nın başlangıcıyla ülkelerine döndüler. 3 oda bir salondan oluşan evi devralan aile, odayı da muhafaza ederek korumaya devam etti. 2010 yılında Almanya büyükelçiliği vasıtasıyla evin dış yüzeyleri restore edildi.
Evin üçüncü kuşak sahibi Mehmet Tekel, o dönemde Volga olarak tabir edilen Güney Almanlar'ın Kars’ta iki köy kurduklarını hatırlattı. Onlardan birisinin şu an kendi evlerinin bulunduğu Paşaçayırı Mahallesi olduğunu söyleyen Tekel, yaşadığı tarihi evi kendi imkanlarıyla korumaya çalıştığını söyledi. Tekel, "2010 yılında Almanya büyükelçiliği vasıtasıyla dış yüzeyler restore edildi. O zaman bana ‘içini de kesinlikle biz restore edeceğiz’ denildi. O gün bu gündür bir haber çıkmadığı gibi yakın zamanda da evler benim bilgimin dışında tescil edildi. Şimdi göründüğü gibi her taraf dökülüyor. Duvarlar çatlamış, oyuklar açılmış, sıvalar dökülmüş durumda. Tamam ben buranın tarihine bir şey demiyorum ama ben ne zamana kadar burayı böyle koruyacağım. Ben zaten el de vuramam bir şey de yapamam. Bu benim tamamen gücümün dışında olan bir şey. Ne yapacağımı ben de şu anda şaşırmış vaziyetteyim. Kültür ve Turizm Bakanlığı mı, Almanya Büyükelçiliği mi kim buraya ne yapacaksa yapsın. Burayı ne kullanabiliyorum ne de burada oturabiliyorum. Oda öylece duruyor. Emekliyim, yani buranın ne restorasyonunu yaptırabilirim ne de buraya masraf edebilirim" diye konuştu.

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