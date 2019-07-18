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Kars'taki arazi kavgası: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:37 | Son Güncelleme

Kağızman ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 17 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 17 kişinin yaralandığı kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Kömürlü köyünde iki aile arasında çıkan kavgaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise kavgada kullanıldığı değerlendirilen iki av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin köyde aldığı güvenlik tedbirleri sürüyor.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle Akyıldırım ve Yalçın aileleri arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 17 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
arazi kavgası gözaltı Jandarma Kars

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