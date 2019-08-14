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Kars'taki arazi kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 14:22 | Son Güncelleme

Sarıkamış ilçesinde mayıs ayında 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kavgaya karışan aileler arasında tekrar silahlı kavga çıktı - İki kişinin yaralandığı olayın ardından jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı arazi kavgasına karışan iki aile arasında yeniden silahlı kavga çıkması üzerine köyde güvenlik önlemi alındı.

Çamyazı köyünde Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında yeniden kavga çıktı.

Köydeki tarlada karşılaşan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan İ. Korkmaz ve R. Korkmaz 112 Acil Servis ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.

Çamyazı köyünde 19 Mayıs'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmış ve kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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aile arazi Kars kavga Sarıkamış

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