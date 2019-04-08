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Kars'taki cıva zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 16:44 | Son Güncelleme

Sarıkamış ilçesinde ocak ayında cıva ile temas etmeleri sonucu zehirlendikleri öne sürülen 15 kişiden 3 çocuğun, cıvayla temasları sonucunda hastalandığı ortaya çıktı - BEAH Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Dr. Emine Hafize Erdeniz: - "Sağlık Bakanlığı Toksikoloji Merkezinde yapılan tahlillerde, çocukların idrarında cıva değeri çok yüksek çıktı. Bu sonuç dün belli oldu ve hastalar kronik cıva maruziyeti olarak değerlendirildi. Hastaların cıvadan olduğu kesinleşince köydeki temas eden diğer çocukları da çağırdık. 6 çocuk ve 2 yetişkin bizde yatıyordu, bugün de 6 çocuk ve 1 erişkin daha temas şikayetiyle hastanemize başvurdu. Takiplerini yapıyoruz, tetkiklerini aldık. Hastanemizde şu an 12 çocuk, 3 erişkin olmak üzere 15 hasta var" - Hasta çocuklardan Oğuzhan Demir: - "Cıvayı hiç bilmiyordum, elime alıp oynadım. Önceden baş ve kas ağrılarım çok vardı, ağrıdan dolayı sürekli ağlıyordum. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum, doktorlar bizi kurtardı"

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ocak ayında cıva ile temas etmeleri sonucu zehirlendikleri öne sürülen 15 kişiden üç çocuğun, yapılan tahliller sonucunda cıvayla temasları sonucunda hastalandığı bildirildi.

İlçenin Mescitli köyünde yaşayan bir grup çocuk, ocak ayında buldukları cıva benzeri sıvı maddeye temas ederek bu maddeyi evlerine götürdü.

Yaklaşık 3 ay sonra çocuklar ve yakınlarında aşırı halsizlik ile zehirlenme belirtileri görüldü.

Bu durum üzerine Sarıkamış Devlet Hastanesine müracaat eden hastalar, buradaki ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine, ardından da Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) sevk edildi.

BEAH Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Dr. Emine Hafize Erdeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu köyde yaşayan ortaokul öğrencisi Muhammet, Oğuzhan ve Edanur Demir kardeşlerin geçen hafta salı günü baş ağrısı, ateş, kas ağrıları, bayılma ve morarma gibi değişik şikayetlerle BEAH'a başvurduklarını hatırlattı.

Kardeşlerin yaklaşık 1 aydır söz konusu şikayetlerinin bulunduğunu ve bu yüzden okula gidemediklerini anlatan Erdemiz, "Çocukların ciddi şikayetleri vardı ancak muayenelerinde bir şey tespit edemedim. Enfeksiyon bulguları yoktu ama yoğun şikayetleri olduğu için hastaneye yatırdık ve çocukların çok yüksek tansiyonu ile elektrolit bozuklukları olduğu için zehirlenebileceğini düşündük. Çocuk endokrin uzmanımız ile tekrar hastaları değerlendirdik ve ocak ayında da cıva benzeri gri materyal ile temas ettiklerini öğrenince tedavi sürecini başlattık." dedi.

Erdeniz, daha sonra hasta çocuklara ilaç temin ettiklerini belirterek, tedavi sonrası çocukların sağlık durumlarını düzeldiğini, kısa sürede 3 kardeşi taburcu edeceklerini ifade etti.

Çocukların hasta olmasına sebep olan şeyin araştırıldığını aktaran Erdeniz, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı Toksikoloji Merkezinde yapılan tahlillerde, çocukların idrarında cıva değeri çok yüksek çıktı. Bu sonuç dün belli oldu ve hastalar kronik cıva maruziyeti olarak değerlendirildi. Hastaların cıvadan olduğu kesinleşince köydeki temas eden diğer çocukları da çağırdık. 6 çocuk ve 2 yetişkin bizde yatıyordu, bugün de 6 çocuk ve 1 erişkin daha temas şikayetiyle hastanemize başvurdu. Takiplerini yapıyoruz, tetkiklerini aldık. Hastanemizde şu an 12 çocuk, 3 erişkin olmak üzere 15 hasta var. Zaten Sağlık Müdürlüğü ekipleri köyde 30'dan fazla kişiye tarama yaparak kan ve idrar numunesi aldı. Yüksek çıkan bulgular olursa tedaviye alacağız. "

Dr. Erdeniz, tedavisi süren 9'u çocuk 3 yetişkinin sağlık durumlarını iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını dile getirdi.

Hasta çocuklardan Oğuzhan Demir, doktorlara teşekkür ederek, "Cıvayı hiç bilmiyordum, elime alıp oynadım. Önceden baş ve kas ağrılarım çok vardı, ağrıdan dolayı sürekli ağlıyordum. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum, doktorlar bizi kurtardı." dedi.

- Doktorların dikkatiyle çocukların cıvadan rahatsızlandığı belirlendi

Çocukların babası Selahattin Demir ise olayın yaklaşık 3 ay önce yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Olayın cıvadan kaynaklandığını bilmiyorduk. Önceden çocukları Sarıkamış'ta hastaneye götürdüğümde kan tahlilinde bir şey çıkmadığı söylendi. Sonra çocukları Erzurum'a getirdim, doktorlar cıva benzeri şeylere temas olup olmadığını sorunca durumu anlattım. Doktorların dikkatiyle çocukların cıvadan hastalandıklarını öğrendik. Sağlık durumları iyi, doktorlara çok teşekkür ediyoruz."

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açıklama BEAH Çocuk Kars'ta cıva zehirlenmesi iddiası Sağlık Bakanlığı Toksikoloji Merkezi Sarıkamış

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