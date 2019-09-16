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Kars'taki silahlı kavganın zanlısı 11 adrese eş zamanlı operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

Husumetli iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin aranan zanlı, polisin 11 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı - Zanlının evindeki aramada 2 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi

Kars'ta husumetli iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin aranan zanlı, polisin 11 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentin Cumhuriyet Caddesi'nde 31 Ağustos'ta aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan ve Şentürk T'nin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya karıştığı belirtilen B.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu B.K'nin bulunabileceği 11 ayrı adres belirlendi.

Bu tespitin ardından söz konusu tüm adreslere eş zamanlı operasyon yapan polis, B.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının evindeki aramada ise 2 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi.

- Olay

Kentte iki aile arasında 19 Temmuz 2018'de çıkan silahlı kavgada Dağistan K. ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Bu olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen ve tutuklanarak cezaevine konulan Şentürk T. ise 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilmişti.

Tahliye olmasının ardından 31 Ağustos 2019'da silahla vurulan Şentürk T. hayatını kaybetmişti. Bu olaya ilişkin yakalanan Dağistan K'nin akrabaları Haydar K. ve Emrah K, sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, otomobille olay yerinden kaçan B.K'nin ise aranmasına başlanmıştı.

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Kars kavga

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