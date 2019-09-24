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Kars'taki STK'lardan Diyarbakır annelerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 16:58 | Son Güncelleme

Kars'ta bir araya gelen STK'lar, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, partinin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdi - TÜGVA İl Üniversite Koordinatörü Mustafa Kaya: - "Ailelerinden koparılan her bir genç evine dönünceye kadar gerekli bütün hukuki çalışmaları yapacağımızı ve bu sürecin doğrudan takipçisi olacağımızı duyuruyoruz"

Kars'ta toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) mensupları, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, partinin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdi.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında bir araya gelen STK ve siyasi parti temsilcileri, ellerinde Türk bayraklarıyla terörü lanetledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Üniversite Koordinatörü Mustafa Kaya, grup adına yaptığı açıklamada, terörü ve uzantılarını, yıkıcı ve hasar verici tüm var oluşları eylemleriyle ve çalışmalarıyla yok etmeye çalıştıklarını söyledi.

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelerin çığlıklarının gün geçtikçe büyüdüğünü anımsatan Kaya, "Bu eylem sadece annelerin değil aynı zamanda babaların da büyük bir inançla sürdürdükleri samimi mücadeledir." diye konuştu.

Kaya, PKK terör örgütü ve zihniyetindeki tüm örgütleri lanetlediklerini belirterek, "Bizler 81 milyon vatansever olarak bu hain senaryonun farkındayız. Ailelerinden koparılan her bir genç evine dönünceye kadar gerekli bütün hukuki çalışmaları yapacağımızı ve bu sürecin doğrudan takipçisi olacağımızı duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

"Kahrolsun PKK" sloganı atan grup, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından dağıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kars STK

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