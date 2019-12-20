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Kars’taki tatbikat gerçeğini aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:02 | Son Güncelleme

Kars İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde 112 Acil Servis, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 200 personelin katılımıyla, Kars-Erzurum karayolundaki trafik kazalarına hazırlıklı olunması amacıyla yapılan Hastane Afet Planı (HAP) tatbikat gerçeği aratmadı.Senaryo gereği kazada yaralanan 50 hastadan 25’i Kars Harakani Devlet Hastanesine 112 Acil Servis ekipleri tarafından sevk edileceği bilgisinin ardından Başhekim Uzman Dr.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde 112 Acil Servis, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 200 personelin katılımıyla, Kars-Erzurum karayolundaki trafik kazalarına hazırlıklı olunması amacıyla yapılan Hastane Afet Planı (HAP) tatbikat gerçeği aratmadı.
Senaryo gereği kazada yaralanan 50 hastadan 25’i Kars Harakani Devlet Hastanesine 112 Acil Servis ekipleri tarafından sevk edileceği bilgisinin ardından Başhekim Uzman Dr. Mutlu Şahin başkanlığında Olay Yönetim Merkezi toplanarak masa başı tatbikatı yapıldı. Tatbikatta Başhekim Şahin, turuncu kod ilan ederek görev dağılımı ve hastane bahçesine sahra çadırının kurulması talimatını verdi.

Hasta yakınları senaryoya kendini kaptırdı, ilginç görüntüler ortaya çıktı
Ambulanslarla hastaneye getirilen 5’i ağır 25 yaralı tedavi altına alındı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı hastanede senaryo gereği taşkınlık yapan hasta yakınları güvenlik görevlileri tarafından içeriye alınmazken, yapılan müdahale renkli görüntülere sahne oldu. Yaralılarından bilgi almak isteyen basın mensupları ise doktorlar tarafından uyarılarak, “Hasta yorgun lütfen dinlenmesine müsaade edin, bilgiyi yönetimden alırsınız” ifadesiyle uyarıldı.
Tatbikat sonrası Kars Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mutlu Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kars-Erzurum karayolunda sisten dolayı yaşanan trafik kazasında toplam 50 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 50 yaralıdan 25’i bize sevk edildi. 5 yaralının durumu ağır, diğer 20 kişi ise hafif yaralı. Durumu ağır olan yaralılarımız acil serviste müdahale ediliyor, yoğun bakıma yatışları yapılacak, sahra çadırımızda bulunanlar ise ayaktan tedavileri yapılıp, durumlarına göre taburcu edeceğiz. Şuan itibariyle yeşil kod verilmiştir. Hastaların gerekli tahkik ve tedavisi devam edecektir” dedi.

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