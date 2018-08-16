Kars'taki terör operasyonu

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda iki sığınak bulundu. Sığınaklar ve arazideki aramalarda silah ve çeşitli malzeme ele geçirildi.
Kağızman ilçesi Çemçe kırsalı Hisli Mağara bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı timlerinin terör örgütü PKK mensuplarına yönelik 14-15 Ağustos tarihleri arasında yürüttüğü ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyon çerçevesinde bölgede arama tarama faaliyeti yürütüldü.
Bu arama taramalar sonucu bölgede teröristlerce kullanılan iki sığınak bulundu. Bu sığınaklar ile arazideki aramalarda birer silah, dürbün ve büyük tüpün yanı sıra iki el telsizi, şemsiye, pil, ayakkabı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Söz konusu malzemelerden delil niteliğinde olmayanların olay yerinde imha edildiği ve bölgedeki operasyonun sürdüğü belirtildi.
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