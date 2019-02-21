Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN/İSTANBUL,(DHA)

Hollanda'da yaptığı özgün müzikle uluslararası üne kavuşan genç şarkıcı Karsu Dönmez, İstanbul'da konser verdi. Şarkıcılığının yanında piyano çalan ve beste yapan Karsu Dönmez verdiği konserle sevenleriyle bir araya gelirken, konserde Dönmez'i izleyenler arasında Türk müziğinin ünlü ismi Barış Manço'nun eşi Lale Manço da vardı. Karsu Dönmez'in, 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço'yla özdeşleşen "Domates, Biber, Patlıcan" yorumunu dinleyen Lale Manço, "Müthişti. Domates Biber Patlıcan, Karsu'nun ağzından çok farklı bir şekilde çıkıyor" dedi.

"KARSU'YU İNANILMAZ ŞEKİLDE TAKİP ETMEYE BAŞLADIM"

Kendi bestelediği şarkılarının yanı sıra tanınmış sanatçıların eserlerini de kendine has yorumuyla seslendiren Dönmez, dün kadıköy Moda'da verdiği konserinde "Domates, Biber, Patlıcan"ın yanında, "Kum Gibi", "Divane Aşık Gibi", "Gesi Bağları", "Jest Oldu'" başta olmak üzere birçok şarkı ve türküye yer verdi. Dönmez konser sırasında, Lale Manço'yu da sahneye davet etti. Manço sahnede seyircilere dönerek, "Müthişti. Domates Biber Patlıcan, Karsu'nun ağzından çok farklı bir şekilde çıkıyor. Bu kadar güzel bir yorumun, bundan 2-3 sene önce ben de farkına vardım. 'Nasıl bir insandır bu? Nasıl güzel yorumlamış?" diye Karsu'yu inanılmaz şekilde takip etmeye başladım. Çocuklarım gelemedi. Dediler ki bana; 'Lütfen Karsu'yu bizim için öp"