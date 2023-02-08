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Şarkıcı Karsu'nun ailesi de göçük altında! "Hatay'a çok yardım gitmiyor, kuzenlerim, halam..."

08.02.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hataylı ünlü şarkıcı Karsu Dönmez depremin ardından ağlayarak sosyal medyadan yardım istedi. Hatay'da halası, nenesi ve kuzenlerinin enkaz altında kaldığını söyleyen Karsu nenesine ulaştığı anları da paylaştı. Ancak Karsu'nun halen göçük altında olan yakınları mevcut...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin bilançosu her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Karsu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda enkaz altında kalan akrabaları için ağlayarak yardım istedi. Karsu, yardım çağrısında bulunduğu videoda "Ben de bir mesaj yollamak istiyorum herkese. Çok yazıyorsunuz. Halam yok, nenem, yok, kuzenlerim... Hatay'a çok yardım gitmiyor. Onu da duyuyorum ailemden. Burada yapacağımızı yapıyoruz. Hollanda'ya yalvarıyoruz yollayın diye. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

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Karsu daha sonra nenesinin bulunduğu haberini de verdi.

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