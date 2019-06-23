HABER

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 09:39 | Son Güncelleme

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde kaybolan 11 yaşındaki çocuk, arama çalışmaları sonucu 8 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Susuz’un Gölbaşı köyünde yaşayan Gülan ve Muhittin Bayşu’nun 11 yaşındaki oğlu T.B., önceki gün akşam saatlerinde oyun oynarken kayboldu.

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Gölbaşı köyünde kaybolan 11 yaşındaki çocuk, arama çalışmaları sonucu 8 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Susuz’un Gölbaşı köyünde yaşayan Gülan ve Muhittin Bayşu’nun 11 yaşındaki oğlu T.B., önceki gün akşam saatlerinde oyun oynarken kayboldu. Aile durumu jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, önce Gölbaşı köyünde ardından da Aygır Gölü etrafından T.B.’yi aramaya başladı. 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına gece geç saatlerde son verildi. Sabah erken saatlerde tekrar başlanan arama çalışmalarına jandarma, UMKE, AFAD ekipleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği "Atak" da katıldı.
Yapılan detaylı aramalarda 11 yaşındaki T.B., köye 4 kilometre uzaklıkta bulundu. UMKE ekiplerince araca alınan çocuk daha sonra Gölbaşı köyüne getirildi. T.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. T.B. geceyi bulunduğu bölgede uyuyarak geçirdiği öğrenildi. Sağ salim çocuklarına kavuşan Bayşu ailesi sabaha kadar arama çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür etti.

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu

Kars’ya kaybolan çocuk 8 saat sonra bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trump kafaları karıştırdı! Pazartesi başlıyor

Trump kafaları karıştırdı! Pazartesi başlıyor

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.