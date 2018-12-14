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Kart bilgilerini kopyalayan lokantacı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 23:57 | Son Güncelleme

MUĞLA’nın Datça ilçesinde, müşterilerinin kredi kart bilgilerini kopyalayıp, banka hesabının boşaltılmasına aracılık ettiği ileri sürülen balık lokantası işletmecisi S.K.

Kart bilgilerini kopyalayan lokantacı tutuklandı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Datça ilçesinde, müşterilerinin kredi kart bilgilerini kopyalayıp, banka hesabının boşaltılmasına aracılık ettiği ileri sürülen balık lokantası işletmecisi S.K. (34), tutuklandı, suç ortağı olduğu iddia edilen ve 83 suç kaydı bulunan Y.A.'nın ise işlemleri sürüyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi üzerindeki balık lokantasında, kredi kart bilgilerinin kopyalandığını ve çok sayıda kişinin hesaplarının bu yöntemle boşaltıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün akşam saatlerinde lokantaya baskın yapan ekipler, iş yerinde bulunan POS cihazı görünümlü kart bilgisi kopyalama makinesine el koyup, işletmeci S.K.'yı gözaltına aldı. S.K.'nin evinde ve otomobilinde yapılan aramada, çok sayıda isimsiz kopyalanmış kart, 3 gram esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K.'nın, emniyetteki ifadesinde, kart bilgilerini ve kopyalama cihazını Aydın'ın Didim ilçesindeki Y.A.'dan aldığını itiraf etmesi üzerine, Y.A. da, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Çoğunluğu hırsızlık olmak üzere, 83 suç kaydı bulunan Y.A.'nın evinde yapılan aramalarda ise isimsiz olarak kopyalanmış banka kartları ele geçirildi. Y.A.'nın, şikayetçi olan 6 kişinin hesabından da toplam 15 bin TL para çektiği tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklanırken, Y.A.'nın Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Datça'ya getirileceği, daha sonra da adliyeye sevk edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kart bilgilerini kopyalayan lokantacı tutuklandı

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