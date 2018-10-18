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Kart kopyalama cihazı ile 52 bin 650 TL dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 09:22 | Son Güncelleme

MERSİN'de banka ATM'lerine yerleştirdikleri kart kopyalama cihazı ile farklı kişilerin hesaplarından toplam 52 bin 650 TL çeken U.Ö., suçüstü yakalandı.

Kart kopyalama cihazı ile 52 bin 650 TL dolandırdı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de banka ATM'lerine yerleştirdikleri kart kopyalama cihazı ile farklı kişilerin hesaplarından toplam 52 bin 650 TL çeken U.Ö., suçüstü yakalandı.
Kent merkezindeki bankaların ATM'leri üzerinden, hesaplarından bilgileri dışında para çekildiği tespit eden vatandaşlar, polise gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.Ö. isimli şüpheliyi ATM'de suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin 7 farklı banka ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştirerek vatandaşların hesabından para çektiği belirlenirken, aracında yapılan aramada 4 kart kopyalama cihazı, 4 batarya, 4 gizli kamera düzeneği, 9 hafıza kartı, 1 harddisk ve 1 cep telefonuna el konuldu.
U.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, şüphelilerin bu yöntemle vatandaşların toplam 52 bin 650 TL'sini dolandırdıkları belirlendi.
Polis, olayla ilgili olduğu belirlenen 3 şüpheliyi daha arıyor.

FOTOĞRAFLI

Kart kopyalama cihazı ile 52 bin 650 TL dolandırdıKart kopyalama cihazı ile 52 bin 650 TL dolandırdıKart kopyalama cihazı ile 52 bin 650 TL dolandırdıKart kopyalama cihazı ile 52 bin 650 TL dolandırdı

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