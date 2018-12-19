Kart kopyalama yöntemiyle 'dolandırıcılık' yapan cezaevi firarisi yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, bankaların ATM'lerine kart kopyalama cihazı takarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve hakkında 22 ayrı suçtan arama kaydı bulunan, cezaevi firarisi Ş.D., tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cezaevi firarisi ve 22 ayrı suçtan aranan Ş.D.’nin ATM cihazlarına kart kopyalama düzeneği taktığı ve ilçede olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Ş.D.'nin Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde sahte kimlikle ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen polis, geçen Pazartesi saat 17.30’da şüpheliyi evine girerken yakalayarak gözaltına aldı.

Başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik gösteren Ş.D., polisin ısrarlı soruları üzerine cezaevi firarisi olduğunu ve arama kaydı bulunduğu için ağabeyi adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığını itiraf etti.

BİLGİLERİ DEĞİŞTİRİLEN KARTLAR BULUNDU

Ş.D.’nin üzerinde ve evinde yapılan aramada ATM cihazlarına takılan kart kopyalama aparatı, gizli kamera cihazı, manyetik şeritli kartlar, çok sayıda dijital materyaller, tornavida, pense, lehim aleti, spatula ve falçata aletleri bulundu. Ele geçirilen materyallerin incelemesinde banka kartlarından 3’ünün manyetik şerit bilgilerinin değiştirildiği ve bu kartların manyetik şerit bilgisine başka banka müşterilerine ait banka/kredi kartı bilgilerinin yüklendiği tespit edildi.

Ş.D. hakkında yapılan incelemede Bursa, Manavgat, Kocaeli, Gölcük, Kandıra, Körfez ve Tokat mahkemeleri ve ilamat masalarınca 22 arama kaydının olduğu, bunlardan 14’ünün ‘Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama’ suçu, 7’sinin ‘Basit yaralama’ suçu olduğu ayrıca 25 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Polis merkezinde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ş.D. ‘Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçu ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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