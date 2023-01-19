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Kart yöntemiyle eve girdiler! Markete giden yeni evli çiftin 1 milyon liralık takılarını çaldılar

19.01.2023 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yeni evlenen çift, market alışverişinden döndüğünde hayatlarının şokunu yaşadı. Eve giren çift, düğünde takılan 1 milyon lira değerinde ziynet eşyalarının çalındığını gördü. Hırsızlık olayını araştıran polis ekipleri, eve kart yöntemiyle giren şüphelilerin peşine düştü. 160 güvenlik kamerasını inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi Eskişehir’de yakaladı. Şüphelilerin yakalanmamak için araç değiştirdikleri de ortaya çıktı

Kart yöntemiyle eve girdiler! Markete giden yeni evli çiftin 1 milyon liralık takılarını çaldılar

Bursa'daki hırsızlık olayı 5 Ocak günü merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni evlenen çift, market alışverişi yaptıktan sonra eve döndüklerinde tüm eşyaların etrafa dağıtıldığını gördü. Düğünde takılan yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyalarının da çalındığını anlayan Ömer K.'nın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

160 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi çalışması yaparken, incelemede şüphelilerin kart yöntemiyle eve girdiğini saptandı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 160 güvenlik kamera kaydını incelemeye aldı.

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Yapılan kamera incelemesinde şüphelilerin 16 adet suç kaydı bulunan F.Y. ve 8 adet suç kaydı bulunan G.G. olduğunu tespit etti.

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İZLERİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER

Kamera kayıtlarında şüphelilerin hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra minibüsle olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Ardından bir restoranda yemek yiyen şüphelilerin ticari bir taksi ile Kestel ilçesi Dudaklı Köyü yol ayırımına geldiklerinde araçtan inerek, burada kendilerini bekleyen aile fertlerinden 9 adet suç kaydı bulunan C.Y. (39) ile birlikte otomobille Eskişehir'e gittikleri tespit edildi.

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ESKİŞEHİR'DE YAKALANDILAR

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ile 3 ayrı adrese önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 3 şüpheli ziynet eşyalarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

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Şüphelilerin gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarından elde ettikleri para ile ev, arsa ve otomobil satın aldıkları bunları daha sonra da sattıkları öğrenildi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Eskişehir hırsızlık

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