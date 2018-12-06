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Kartal Adliyesi'nde silah sesleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 12:46 | Son Güncelleme

Anadolu Adalet Sarayı önünde bir araç içerisinde bulunan 2 güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Kartal Adliyesi'nde silah sesleri!

Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nın G Blok civarında sabah saatlerinde silah sesi duyulması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bir araçtan yaralı bir kişinin çıktığını belirledi.

Araştırmada Anadolu Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlenen 2 kişinin aralarında tartıştıkları, araç sahibinin diğer kişiyi silahla yaralayarak olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, silahla yaralama eylemini gerçekleştiren şüpheli güvenlik görevlisi T.B. kısa sürede yakalanarak Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayda yaralanan güvenlik görevlisi İ.Ö. ise Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise saat 07.40 civarında Anadolu Adalet Sarayı G Blok civarında silah sesi duyulduğu ve ardından nizamiye önünde duran bir araçtan yaralı vaziyette bir şahsın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, araştırma sonucu adliyede güvenlik görevlisi olarak çalışan iki şahsın tartıştığı, araç sahibi olan şüphelinin diğerini ateşli silahla yaralayıp bölgeden ayrıldığının belirlendiği aktarıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, olayda kullanılan silaha el konulduğu, bu eyleme maruz kalan güvenlik görevlisinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Kartal Adliyesi Anadolu Adalet Sarayı

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