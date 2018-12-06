Kartal Adliyesi'nde silah sesleri!

Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nın G Blok civarında sabah saatlerinde silah sesi duyulması üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bir araçtan yaralı bir kişinin çıktığını belirledi.

Araştırmada Anadolu Adalet Sarayı'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlenen 2 kişinin aralarında tartıştıkları, araç sahibinin diğer kişiyi silahla yaralayarak olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, silahla yaralama eylemini gerçekleştiren şüpheli güvenlik görevlisi T.B. kısa sürede yakalanarak Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayda yaralanan güvenlik görevlisi İ.Ö. ise Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise saat 07.40 civarında Anadolu Adalet Sarayı G Blok civarında silah sesi duyulduğu ve ardından nizamiye önünde duran bir araçtan yaralı vaziyette bir şahsın çıktığı belirtildi.