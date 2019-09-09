Kartal AİHL'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış töreni

İSTANBUL (AA) - İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Erdoğan, lisenin Şehit Mustafa Yaman Konferans Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Erdoğan, Kartal AİHL'nin öğrencilerinin katıldıkları yurt içi ve dışı programlar, projeler, geziler ve kamplar ile öğrenmenin sezonluk bir iş olmadığını yaşayarak gösterdiklerini belirtti. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olmanın kimine göre bir nimet olduğunu aktaran Erdoğan, "Ama benim hayatım boyunca bana bir külfet olmuştur. Devamlı, 'Yok efendim, Kartal AİHL mezunları şöyle, Kartal İmam Hatip mezunları böyle', yalan üzerine yalan, iftira üzerine iftira, manipülasyon, spekülasyon, tezvirat vesaire…" diye konuştu. Erdoğan, içinde her zaman bunun büyük bir sorumluluk olduğunu bilerek yaşadığını anlatarak, şöyle devam etti: "Sadece Kartal için değil bütün imam hatipler aslında imam hatip mezunu olmak bir sorumluluğu taşımak. Bizim İmam Hatip zamanında bir öğretmenimiz, 'Evladım bizim cübbemiz sarığımız beyazdır. En ufak bir leke üzerine düşse gösterir. O zaman Müslüman olmanın, imam hatipli olmanın sorumluluğu o cübbeye, o sarığa leke getirmeden hayatı yaşama mücadelesi vermektir. Başkaları ne derse desin ama ben hesap vereceğimin bilincinde olarak hayatımın her anını yaşamak zorundayım."

Öğretmenlere seslenen Erdoğan, öğrencileri bu bilinçle ve sorumlulukla yetiştirmeleri gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yüzde 1'den arkadaşlarımız geliyor. Çok başarılılar. Herkes onları takdir ediyor. Bir öz güven patlaması değil mi? Öz güven çok değerli bir şey ama arkadaşlar ne zaman ki 'Ben oldum dersiniz.' o zaman aslında yanmışsınız demektir. Ne zaman ki, 'Ben Kartal AİHL mezunuyum.' diye böbürlenirsiniz o zaman maalesef o sizin bitişiniz anlamına gelir. Onun için değerli öğretmenlerim bu çocuklarımızı ne olursunuz bu bilinçle yetiştirin. Öz güven yüklemesi yapın. Onları övün ama her şeyden önce hedefimiz Kartal mezunu olmak değil, insan olmak ve yaratılmışların en şereflisi olan insanın, en mükemmel hayatı yaşamış olan peygamber efendimiz gibi yaşamaya gayret etmek, sonunda onun sancağı altında, o sohbet halkalarına cennette katılabilmek şerefine nail olmak için yaşamak. Bizim hedefimiz bu." Kendisinin de Kartal Eğitim Vakfı Genel Kurul Üyesi olduğunu belirten Erdoğan, vakıf olarak öğrencilerin eğitim hayatını daha da zenginleştirmek ve imkanlarını arttırmak için mücadele verdiklerini söyledi.

Öğrencilere, "Hazırlık sınıfına giren kardeşlerim, okula girdiğiniz andan itibaren Kartal Eğitim Vakfı da Mezun Derneği de sizin hayatınıza girmiş bulunmaktadır. Sizin kendinizi daha iyi tanımanız için, hayatınızla, kariyerinizle ilgili daha doğru kararlar vermeniz için sizlere danışmanlık, rehberlik, mentörlük türü birçok desteği sağlamaya çalışıyoruz." diyen Erdoğan, öğrencilerin başarılı olmayı kendilerine hedef koymaları için başarıyı da ödüllendirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Öğrencilerden beklentilerine değinen Bilal Erdoğan, şunları kaydetti: "Hayatınızı sadece kendiniz için yaşamayacaksınız. Hangi eğitim, hangi kariyer yolunu seçerseniz seçin kendinizden başka insanlarla ilgili derdiniz olacak. Çünkü insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır. Peygamberimiz bize böyle söylemiş. O zaman bizler de insanlara faydalı olacağız. Niye? Çünkü Rabbimiz bunu seviyor. Biz de Rabbimizin rızasını kazanmak istiyoruz. Dolayısıyla, ne olursunuz bencil, kibirli olmayın. İnşallah mezun arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz böyle olabilmeniz için sizlere çok iyi örnekler olurlar. Siz de hayatınızı hakkıyla yaşarsınız. Seçtiğiniz kariyerleri sadece para kazanmak için değil, insanlığın sorunlarına çözümler üretmek için kullanırsınız."