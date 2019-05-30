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Kartal AİHL'de hafızlığını tamamlayan 12 öğrenci icazet aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 22:32 | Son Güncelleme

Okul Müdürü Mithat Tekçam: - "2013'ten bu yana 42 öğrencimiz hafızlık icazeti aldı. Bu yıl da 12 öğrencimiz icazet belgesi alacak. Onlarca öğrencimizi ise yarım ve çeyrek hafız olarak üniversite sıralarına gönderdik"

İSTANBUL (AA) - Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde (AİHL) Hafızlık Kulübü çatısı altında hafızlık eğitimini tamamlayan 12 öğrenci icazet belgesi aldı.

Kuran'ı Kerim'i ezberleyerek, hafızlık eğitimini tamamlayan talebeler için lisenin konferans salonunda icazet töreni düzenlendi.

Törende konuşan Okul Müdürü Mithat Tekçam, yabancı diller, uluslararası programlar, fen ve sosyal bilimler programı, kültürel aktivitelerin yoğun olduğu okulda, öğrencilerin hafızlık yaptıklarını da dile getirdi.

Yarıyıl ve yaz tatillerinde yoğun hafızlık çalışması yapıldığını belirten Tekçam, "Bu çalışmalar sonucunda 2013'ten bu yana kadar 42 öğrencimiz hafızlık icazeti aldı. Bu yıl da 12 öğrencimiz icazet belgesi alacak. Onlarca öğrencimizi ise yarım ve çeyrek hafız olarak üniversite sıralarına gönderdik. Hafızlarımı ve bu yolda olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Tekçam, hafızlığın mesleki yeterlilik açısından önemli bir vasıf olduğunu, Kuran'ı Kerim'e verilen bir değerin göstergesi olduğunu ifade etti.

Okulun Hafızlık Kulübü hakkında bilgi veren Tekçam, şunları kaydetti:

"İmam hatip lisesi eğitimi yanında gönüllü öğrenciler arasından hafızlar yetiştirmek, öğrencilere lise diplomasıyla birlikte hafızlık diploması da kazandırmak ve onları mesleki açıdan geleceğe hazırlamak amacıyla 2009 yılında kurduğumuz Hafızlık Kulübümüz bu alanda önemli başarılara imza attı. Öğrencilerimiz hem başarılı bir lisede okuyabiliyor hem de Peygamber Efendimiz'in 'Ümmetimin en şereflileri hafızlardır' müjdesine nail olabiliyor."

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da Türkiye'nin dini özgürlükler açısından büyük bir mesafe aldığını, camiler, imam hatipler ve Kuran kursları açısından çok imkan olduğunu belirtti.

Dünyanın huzura ve mutluluğa, yeni bir medeniyete ihtiyacı olduğunu ifade eden Malkoç, "O medeniyeti de hafızlıkla başlayıp imam hatiplerde ve Türkiye'nin en güzel okullarında okuyup İslam medeniyetini yenide ihya edecek yavrularımız var. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Okulun İlahi Korosu'nun konser verdiği ve Hafızlık Kulubü'nün hazırladığı sinevizyon gösterisinin sunulduğu etkinlikte, hafızlığını tamamlayan öğrenciler Kuran'ı Kerim okudu.

Daha sonra hafızlık eğitimini tamamlayan 12 öğrenciye icazet belgesi verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop da hafızlık icazeti alan öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerin de çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği programa, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile icazet alan öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

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