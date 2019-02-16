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Kartal Belediye Başkan Adayı Taşyürek: “Koltuk için değil, hizmet için geliyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 09:40 | Son Güncelleme

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, “Söz Sizde” programı ile halkla buluştu.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, “Söz Sizde” programı ile halkla buluştu. Taşyürek, vatandaşların sorunlarını dinledi, “Koltuk için değil, hizmet için geliyoruz” dedi.
AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek ilçe sakinleriyle “Söz Sizde” buluşmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle buluşan AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek öncelikle 6 Şubat tarihinde gerçekleşmiş olan elem verici bina çökmesi olayında vefat eden vatandaşları rahmetle andı. Hastanede taburcu olmayı bekleyen vatandaşlara şifa diledi. Taşyürek konuşmasında “İnşallah bu elim kaza bizler için bir milat olur ve başta binalarımız olmak üzere her konuda daha tedbirli davranırız” ifadelerine yer verdi.

"Kartal’da belediye hizmeti göremedik"
“Söz Sizde” buluşmasında mahalle sakinleri Taşyürek’e isteklerini ve sorularını aktardı. Bazı mahalle sakinleri duygu ve düşüncelerini anlatarak “Mehmet Sekmen zamanından bu yana belediye hizmeti göremedik ama inşallah sizlerle bu güzel çalışmalar gerçekleşmiş olacak” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin çeşitli isteklerini dinleyen Ebubekir Taşyürek ise vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışacaklarını belirtti.

"Hizmet için Kartal’a talibiz"
Ebubekir Taşyürek, Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin isteklerinin ardından yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Değerli Kartallı vatandaşlarım, haklı olarak istediğiniz ve olması gereken taleplerin Kartal’ımızda olmaması gerçekten üzücü. Daha üzücü olanı ise son 10 yılda bunların hiçbirinin yapılmamış olmasıdır. Bilmenizi isteriz ki bizler sadece ve sadece Kartal ilçemize ve halkına hak ettiği belediyecilik hizmetini sunmak için belediye başkanlığına talibiz. 31 Mart seçimlerinin ardından mazbatayı aldıktan sonra sizler şahit olacaksınız ki sizlerin bu istekleri en kısa zamanda teker teker gerçekleşmiş olacaktır. Sizlere bildirmek istediğim başka bir husus daha var ki bizler seçim sonrasında 6 ayda bir bu isteklerinizin son durumlarından sizleri bizzat haberdar edeceğiz. Koltuk için değil, hizmet için geliyoruz. Değerli Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, ecdadımız eskiden belediye işlerini yürüten kişilere ‘şehremini’ derlermiş. Yani şehrin emini, şehrin emanet edileni. Ben de sizlerin bir kardeşi olarak bana güvenmenizi ve 31 Mart yerel seçimlerinde destek olmanızı istiyorum” dedi.

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