Kartal Belediye Başkan Adayı Taşyürek: “Koltuk için değil, hizmet için geliyoruz”

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, “Söz Sizde” programı ile halkla buluştu. Taşyürek, vatandaşların sorunlarını dinledi, “Koltuk için değil, hizmet için geliyoruz” dedi.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek ilçe sakinleriyle “Söz Sizde” buluşmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle buluşan AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek öncelikle 6 Şubat tarihinde gerçekleşmiş olan elem verici bina çökmesi olayında vefat eden vatandaşları rahmetle andı. Hastanede taburcu olmayı bekleyen vatandaşlara şifa diledi. Taşyürek konuşmasında “İnşallah bu elim kaza bizler için bir milat olur ve başta binalarımız olmak üzere her konuda daha tedbirli davranırız” ifadelerine yer verdi.

"Kartal’da belediye hizmeti göremedik"

“Söz Sizde” buluşmasında mahalle sakinleri Taşyürek’e isteklerini ve sorularını aktardı. Bazı mahalle sakinleri duygu ve düşüncelerini anlatarak “Mehmet Sekmen zamanından bu yana belediye hizmeti göremedik ama inşallah sizlerle bu güzel çalışmalar gerçekleşmiş olacak” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin çeşitli isteklerini dinleyen Ebubekir Taşyürek ise vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışacaklarını belirtti.