HABER

Kartal Belediye Başkanı Yüksel yangın çıkan ormanda incelemelerde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 18:56 | Son Güncelleme

Kartal Aydos’ta ormanlık alanda yangın çıktı.

Kartal Belediye Başkanı Yüksel yangın çıkan ormanda incelemelerde bulundu

Kartal Aydos’ta ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan helikopterle müdahale edilen yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınırken, olay yerinde incelemelerde bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Tahminen 3-4 hektarlık alandan bahsediyorlar” dedi. Başkan Yüksel, yanan alanın tekrar ağaçlandırılacağını da belirtti.
Kartal Aydos’ta saat 16.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına aynı zamanda havadan helikopterle de müdahale edildi. Yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yüksel, “Hem Kaymakamımız, hem Valiliğimiz hem bizim itfaiye ve zabıta ekiplerimiz, mahalleli hızlı bir şekilde müdahale etme çabasındaydı zaten. Şu an kontrol altına alındı, emniyet güçleri de araştırmalarını yapıyorlar. Biz de takibini yapıyoruz, mahalleliyi ziyaret ettik. Şu an kontrol altına alındı diyebiliriz. Tahminen 3-4 hektarlık alandan bahsediyorlar, ama hem Orman Bölge Müdürlüğü de çalışmaları devam ediyor, biz de yakından takip ediyoruz” dedi.
Yanan alanın tekrar ağaçlandırılacağını belirten Başkan Yüksel, “Hem Park Bahçeler Müdürlüğümüz hem Çevre Müdürlüğümüz hem de buradaki halkla, çocuklarla beraber bunu kazandıracağız. Şu an burada sevindirici olan mahallelinin, çocukların bunu sahiplenmesi. Çocukların bu üzüntüsünü gördüğümüzde de zaten buranın ağaçlandırılması ile ilgili onlarla sohbet ediyorduk. Her biri de gönüllü bu işe. Hep birlikte bunu düzelteceğiz inşallah” diye konuştu.

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandıİstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı
Hastaneden çıkıp ölen eşine son kez dokunduHastaneden çıkıp ölen eşine son kez dokundu
Gömeç Polisi suçlulara göz açtırmıyorGömeç Polisi suçlulara göz açtırmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.