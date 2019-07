Kartal Belediye Başkanı Yüksel yangın çıkan ormanda incelemelerde bulundu

Kartal Aydos’ta ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan helikopterle müdahale edilen yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınırken, olay yerinde incelemelerde bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Tahminen 3-4 hektarlık alandan bahsediyorlar” dedi. Başkan Yüksel, yanan alanın tekrar ağaçlandırılacağını da belirtti.

Kartal Aydos’ta saat 16.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına aynı zamanda havadan helikopterle de müdahale edildi. Yangın, itfaiyenin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yüksel, “Hem Kaymakamımız, hem Valiliğimiz hem bizim itfaiye ve zabıta ekiplerimiz, mahalleli hızlı bir şekilde müdahale etme çabasındaydı zaten. Şu an kontrol altına alındı, emniyet güçleri de araştırmalarını yapıyorlar. Biz de takibini yapıyoruz, mahalleliyi ziyaret ettik. Şu an kontrol altına alındı diyebiliriz. Tahminen 3-4 hektarlık alandan bahsediyorlar, ama hem Orman Bölge Müdürlüğü de çalışmaları devam ediyor, biz de yakından takip ediyoruz” dedi.

Yanan alanın tekrar ağaçlandırılacağını belirten Başkan Yüksel, “Hem Park Bahçeler Müdürlüğümüz hem Çevre Müdürlüğümüz hem de buradaki halkla, çocuklarla beraber bunu kazandıracağız. Şu an burada sevindirici olan mahallelinin, çocukların bunu sahiplenmesi. Çocukların bu üzüntüsünü gördüğümüzde de zaten buranın ağaçlandırılması ile ilgili onlarla sohbet ediyorduk. Her biri de gönüllü bu işe. Hep birlikte bunu düzelteceğiz inşallah” diye konuştu.