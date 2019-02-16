Kartal Belediyenden iddialarla ilgili açıklama

Kartal’da çöken bina ile ilgili belediye yetkililerinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Kartal Belediye Başkanının çökmenin ardından olay yerine gitmediği şeklinde çıkan iddialara yanıt verildi. İddiaları yalanlayan belediye yetkilileri açıklamada, "Haberi alır almaz bölgeye giderek, gazetecilere gerek sözlü gerekse telefonla yayına bağlanarak bilgi aktaran Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, olayın yaşandığı günlerin akabinde de yine bölgeye gitmiş, gerekli çalışmalar hakkında bilgi almıştır" ifadelerine yer verdi.

Kartal’da geçtiğimiz günlerde bir bina çökmüş ve enkaz altında kalan 21 kişi hayatını kaybetmişti. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün çökmenin ardından olay yerine gitmediği şeklinde çıkan iddialara belediye yetkililerinden yanıt geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Haberi alır almaz bölgeye giderek, gazetecilere gerek sözlü gerekse telefonla yayına bağlanarak bilgi aktaran hatta aynı gece olay yerinde bir haber kanalına saat 19:40’ta canlı yayına bağlanarak açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, olayın yaşandığı günlerin akabinde de yine bölgeye gitmiş, gerekli çalışmalar hakkında bilgi almıştır" denildi.

Açıklamanın tam metni ise şöyle:

"Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak’ta meydana gelen bina çökmesinin ardından kamuoyuna gerçeklikten uzak yanlış aksettirilen haberlere, açıklamalara istinaden bir kez daha bilgi kirliliğini önlemek ve doğru bilgilendirilme yapılmak üzere aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, olayın yaşandığı 6 Şubat günü saat 16:00 saatlerinde haberi alır almaz belediye ekipleriyle birlikte bina çökmesinin yaşandığı alana gitmiş, burada tüm gece boyunca gelişmeleri yerinde takip etmiştir. Bina ile ilgili verileri de Çevre ve Şehircilik Bakanı, İstanbul Valisi ve diğer yetkililer olmak üzere üst düzey makamlarla paylaşmış, tüm belediye ekipleri de konuyla ilgili olarak bölgede seferber olmuştur.

Haberi alır almaz bölgeye giderek, gazetecilere gerek sözlü gerekse telefonla yayına bağlanarak bilgi aktaran hatta aynı gece olay yerinde bir haber kanalına saat 19:40’ta canlı yayına bağlanarak açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, olayın yaşandığı günlerin akabinde de yine bölgeye gitmiş, gerekli çalışmalar hakkında bilgi almıştır. Basına ve kamuoyuna aksettirildiği üzere olayın üzerinden 5 gün sonra bölgeye gittiği açıklamaları ve haberleri ise asılsızdır.

Siyaset üzerinden yapılan bu tarz açıklamaların yanlış ve asılsız olduğunu bir kez daha beyan eder; 21 kişinin yaşamını kaybettiği bu acı olay sonrasında; yaşananların bu şekilde yansıtılması ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine sebebiyet vermemek adına kamuoyu ile paylaşmak ister, saygılar sunarız."