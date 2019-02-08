KARTAL BELEDİYESİ: ÇÖKEN BİNA HAKKINDA 'İMAR BARIŞI' BAŞVURUSU VAR

İSTANBUL, (DHA)

Kartal Belediye Başkanlığı'ndan 14 kişinin öldüğü 14 kişinin de yaralandığı ilçedeki bina çökmesiyle ilgili açıklamalarda bulunuldu. Açıklamada, bina hakkında daha önce alınmış bir riskli yapı kararı bulunmadığı belirtilerek, "İmar Barışı" olarak bilinen mevzuat kapsamında hak sahipleri tarafından bina için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu bulunduğu bildirildi.

Belediyenin basın bürosundan yapılan açıklamada Başkan Altınok Öz, çöken bina hakkında yıkım kararı olmadığını belirterek "O çöken binanın karşısında iki tane bina, riskli yapıya başvurdu ve Kartal Belediyesi tarafından yıkıldı. Kartal Belediyesi'nde yıkım kararı olan hiçbir bina, ayakta değildir. Bunu net söylüyorum. Dolayısıyla bu binanın da riskli raporu söz konusu değil. Yıkım isteği söz konusu değil ama imar barışına başvuru söz konusu" dedi. Çöken bina hakkında da şöyle denildi:

"Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak’ta çöken binanın ardından yapılan araştırmalar kapsamında; 23.10.1992 tarihinde Kartal Belediyesi tarafından yapı sahibi Hikmet Yeşilyurt adına düzenlenen 2-39 no'lu yapı ruhsatıyla Yeşilyurt Apartmanı'nın inşaatına başlanmış. Söz konusu bina toplam 6 Kat (Zemin+5 Kat) olarak ruhsatlandırılmışken, projeye 2 kat daha ruhsatsız ilave yapılmış ve bu katlarda oluşan 4 adet daireye de hak sahipleri tarafından 1998 tarihinde bina vergi beyanında bulunulmuş. Binanın imar arşiv dosyası incelendiğinde 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili 32. ve 42. maddelerine göre ruhsatsız 2 kat ve 4 daire ile ilgili herhangi bir yıkım tutanağı veya para cezası uygulanmadığı görülmüş. 2017 yılına gelindiğinde binanın zemin katında bulunan dükkanın işletme ruhsatı bulunmaksızın gayrı kanuni bir şekilde çalıştığını tespit eden Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince bu dükkanın tutanak tutulmak suretiyle ilgili binada faaliyetine son vermesi sağlanmıştır.

Bahse konu binanın 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir riskli yapı tespiti veya tespit başvurusu bulunmadığı, bunun aksine "İmar Barışı" olarak bilinen mevzuat kapsamında da hak sahipleri tarafından Yapı Kayıt Belgesi başvurusu bulunmaktadır."

