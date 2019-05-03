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Kartal Belediyesi Hüseyin Kabacıoğlu’nu mezarı başında andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesinde uzun dönem Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yapan Hüseyin Kabacıoğlu mezarı başında anıldı.Kartal Belediyesi, belediyede uzun dönem Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü yapan merhum Hüseyin Kabacığlu’nu mezarı başında andı.

Kartal Belediyesinde uzun dönem Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yapan Hüseyin Kabacıoğlu mezarı başında anıldı.
Kartal Belediyesi, belediyede uzun dönem Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü yapan merhum Hüseyin Kabacığlu’nu mezarı başında andı. Gülsuyu mezarlığında gerçekleşen anmaya Kartal Belediye Başkan Vekili Yusuf Altay’ın yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı. Kabacıoğlu’nun sevenleri mezarı başında dua etti.
Anma töreninde bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkan Vekili Yusuf Altay ‘’ Kendisini şahsen tanımıyorum ama Marmara’lı olmak bir ayrıcalıktır. Ben de Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum. Bizim zamanımızda üç tane ordinaryus profösörümüz vardı. Onlar bizi yetiştirdi. Sanıyorum temelinde onların katkısı vardır’’ ifadelerini kullandı. Eşi Hülya Kabacıoğlu kendilerini bunca zaman yalnız bırakmayan destek olan herkese teşekkür ederek ‘’ 8 yıldır hep yanımda oldunuz. Herkese çok teşekkür ediyorum. O çok iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun.’’ dedi. Duygu dolu anların yaşandığı anma töreninin ardından anma töreni katılanlara lokum ikramı ile sona erdi.

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