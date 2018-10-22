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Kartal Belediyesi’nden Arnavut kaldırıma dökülen asfaltla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 14:32 | Son Güncelleme

Kartal Belediyesi Arnavut kaldırıma asfalt dökülmesine ilişkin açıklama yaptı. Belediye, çalışmanın muhtarlıktan gelen talep üzerine yapıldığını ifade etti.

Kartal Belediyesi’nden Arnavut kaldırıma dökülen asfaltla ilgili açıklama

Kartal Belediyesi eleştirilere neden olan ‘parke taşlarının üzerine asfalt dökme çalışması’yla ilgili yaptığı açıklamada “Muhtar istedi yaptık, mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

Yazılı yapılan açıklamada, “Yapılan toplantılarda Atalar Mahalle Muhtarı Erhan Gülmüş, bu bölgenin sık sık asfaltlanma talebini dile getirmiş ve konuyla ilgili olarak da belediyeye dilekçe vermiştir. Hatta Atalar Mahalle Muhtarı Gülmüş, bununla yetinmeyip Atalar’da yaşayan vatandaşlara bir kamuoyu yoklaması yaptırmış ve yüzde 81 çoğunluğun bölgenin asfaltlanmasını istemiştir.” ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
kartal belediyesi arnavut kaldırımı asfalt

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
vicdansızlıktır, yazıktır israftır günahtır.
HOOOP SUÇ MUHATARA PASLANDI..GELEN HER TALEBİ DEĞERLENDİRMEDEN Mİ YERİNE GETİRİYORSUNUZ??
Ne derler buna biliyormusunuz ? yapacağınız işe diye bir tabir vardır .
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