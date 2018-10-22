Kartal Belediyesi’nden Arnavut kaldırıma dökülen asfaltla ilgili açıklama

Kartal Belediyesi eleştirilere neden olan ‘parke taşlarının üzerine asfalt dökme çalışması’yla ilgili yaptığı açıklamada “Muhtar istedi yaptık, mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

Yazılı yapılan açıklamada, “Yapılan toplantılarda Atalar Mahalle Muhtarı Erhan Gülmüş, bu bölgenin sık sık asfaltlanma talebini dile getirmiş ve konuyla ilgili olarak da belediyeye dilekçe vermiştir. Hatta Atalar Mahalle Muhtarı Gülmüş, bununla yetinmeyip Atalar’da yaşayan vatandaşlara bir kamuoyu yoklaması yaptırmış ve yüzde 81 çoğunluğun bölgenin asfaltlanmasını istemiştir.” ifadeleri yer aldı.

