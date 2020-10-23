Kartal Belediyesi’nden Cumhuriyet’in 97. yılına yakışır büyük kutlama

Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü bir hafta sürecek çeşitli etkinliklerle coşku, birlik ve beraberlik içerisinde kutlamaya hazırlanıyor. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in kuruluşunun yıl dönümünü Kartal’a yakışır bir programla kutlayacaklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm komşuları, korona virüs salgını kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı “Cumhuriyet Haftası” etkinliklerine davet etti.

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet Haftası kutlamaları kapsamında “Cumhuriyet’in 97. Yılına Mektuplar” adını taşıyan bir etkinlik düzenliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerini bilen, Cumhuriyet’in ve kazanımlarının farkında olan, tarihinden ders, geçmiş başarılarından feyz alan Cumhuriyet evlatlarının artmasının temel gayesini oluşturduğu etkinlik ile önemli değerlerin de yaşatılması amaçlanıyor. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet tarihine katkısı olan şahsiyetler ile Cumhuriyet’in dünü, bugünü ve geleceğinin konu edinildiği mektup etkinliği çerçevesinde vatandaşlar, el yazısı ile oluşturacakları mektupları, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1. kata posta yolu ile iletebilecek. Gönderilen mektuplardan oluşan seçki, 25-29 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak olan sergi ile Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacak.

Uluslararası Karikatür Yarışması Ödül Töreni

Tüm dünyada etkisini gösteren ve çağın en büyük salgınlarından biri haline gelen Covid-19’u konu alan uluslararası karikatür yarışmasının ödül töreni de yine Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 25 Ekim 2020 saat 16.00’da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Kartal Belediyesi, Hasat Sanat Atölyesi işbirliği ile düzenlenen yarışmada; birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon, Hasat Sanat Atölyesi Ödülü, Kartal Belediyesi Başkanlık Özel Ödülü, Bedri Koraman Özel Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve 6 adet özel ödül kategorilerinde yarışmacılar ödüllendirilecek. Vatandaşlar, Covid-19’un konusunu oluşturduğu karikatür sergisini ise 23-31 Ekim 2020 tarihleri arasında Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi fuaye alanında ziyaret edebilecek.

Ömür Kurt ile “Çocuklarla Cumhuriyet” söyleşisi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde açılışı gerçekleştirilerek Kartallı çocukların eğitim dışında beceri ve gelişimlerini eğlenceli bir ortamda, kolay bir öğrenme modeli ile üstelik ücretsiz bir şekilde gerçekleştirdiği Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi, bayram sevincini çocuklar da doyasıya yaşasın diye keyifli bir söyleşiye ev sahipliği yapacak. Eğitim konusunda ve çocuk gelişimi alanında yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren gazeteci-yazar Ömür Kurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında “Çocuklarla Cumhuriyet Söyleşisi” başlıklı konuşmasıyla Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklarla bir araya gelecek. Kurt, Cumhuriyet değerlerinden ve Atatürk sevgisinden bahsedeceği konuşmasında, ayrıca Atatürk’ün doğa sevgisini de etkinliğe gelecek çocuklara aşılamayı düşünüyor. Sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı “Ömür Kurt ile Çocuklarla Cumhuriyet Söyleşisi” 25 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00’da gerçekleşecek.