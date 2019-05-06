Kartal Belediyesinden ramazan ziyaretleri

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi, ramazan dolayısıyla İstanbul'da bulunan tarihi cami ve türbelere ziyaret düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan 20 ayrı mahallede oluşturulan program dahilinde gerçekleştirilecek ramazan ziyaretleri kapsamında, Hırka-ı Şerif Camii, Eyüp Sultan Camii ve Hz. Yuşa Tepesi ziyaret edilecek. Ziyaretçilere Kartal Belediyesi tarafından cami ve türbeler hakkında rehberlik hizmeti verilecek.

10 Mayıs-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek ve Kartallı vatandaşların katılımına açık olan ziyaretler için vatandaşlar başvurularını mahalle muhtarlıklarına yapabilecek.

Araçlar, muhtarlıklar önünden saat 08.30’da hareket edecek.

