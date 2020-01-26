Kartal Belediyesinden ’Uğur Mumcu Yol Koşusu’

Gazeteci Uğur Mumcu’nun anısına düzenlenen Uğur Mumcu Yol Koşusu’nun 10’uncusu bu yıl da Kartal’da gerçekleştirildi. Sporcular Elazığ depreminde hayatını kaybedenler anısına siyah bantla koştular.

24 yıl önce öldürülen gazeteci Uğur Mumcu adına düzenlenen 10’uncu Uğur Mumcu Yol Koşusu’nda yüzlerce sporcu birincilik için ter döktü. Koşu 5 bin metre olmak üzere tek parkurda yapıldı. Yarışmaya katılan sporcular Elazığ’da yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara destek vermek için siyah bandaj takarak koştular.

Lisanslı veya amatör tüm sporcuları ve vatandaşları tebrik eden Kartal Belediye Başkan Vekili Oktay Aksu, “Öncelikle buradan Elazığ ve Malatya’da depremi yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaralar illaki sarılacak ama şunu bilim adamlarımız hep söylüyor ben de ifade etmek istiyorum. Esasen öldüren deprem değil binalar. Her geçen gün önlem alsak da gerilerdeyiz. Ümit ediyorum bundan sonra yapılacak inşaatlarda daha da dikkat edilecektir. Kartal Belediyesi olarak biz de sorumluluk üstlendik ve bir yardım kampanyası başlattık. Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel de şu an Elazığ’da deprem bölgesinde. Biz normalinde bu koşuyu deprem dolayısıyla iptal edecektik. Önceden planlanması ve vatandaşlarımızın talep göstermesiyle ertelememe kararı aldık. Bu koşuyu şova dönüştürmeden spor da hayatın bir parçası olarak sloganıyla arkadaşlarımızla karar aldık. Bugün yarışmaya katılan vatandaşlarımız, sporcularımız siyah bandaj takarak Elazığ’da depremde mağdur olan vatandaşlarımız için koştular. Sakin bir pazar gününde güzel bir havada koşuyu başlattık. Sağlıklı bir şekilde etkinliğimizi tamamlayacağız. Yarışmaya katılan tüm sporcu ve vatandaşlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Geleneksel yarışmada dereceye giren Aykut Taşdemir, “Uğur Mumcu anısına yapılan bir yarışma olduğu için 10 yıldır katılıyorum, sürekli derece alıyorum. Bu koşuyu hem Uğur Mumcu anısına ve Elazığ’da depremde mağdur olan kardeşlerimiz için koştuk. Yarışmada siyah bandaj takarak Elazığ’da depremde mağdur olan vatandaşlarımıza destek vermek istedik. Bu güzel yarışmada kazandığım madalyayı Uğur Mumcu ve Elazığ’da bizlerden destek bekleyen kardeşlerimize armağan ediyorum" diye konuştu.

Yarışmanın tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilerek program sona erdi.

