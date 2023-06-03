SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Kartal çizgiyi bozmadı! Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup ederek seriyi sürdürdü... Gedson Fernandes kariyerinde bir ilki yaşadı

Kartal çizgiyi bozmadı! Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup ederek seriyi sürdürdü... Gedson Fernandes kariyerinde bir ilki yaşadı

03.06.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de son yaklaşılırken 37. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile ikincilik mücadelesi veren Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı karşılaşmada kazanan 5-2'lik skorla Siyah-Beyazlılar olurken puanını 77'ye yükseltti. İşte detaylar...

Kartal çizgiyi bozmadı! Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup ederek seriyi sürdürdü... Gedson Fernandes kariyerinde bir ilki yaşadı
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar rakibini 5-2 mağlup ederken galibiyet serisini sürdürdü.

Siyah Beyazlılar'ın golleri Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Aboubakar Tayfur Bingöl ve Atiba'dan gelirken, Kasımpaşa'nın golleri Aytaç Kara ve Donk'tan geldi. Fenerbahçe ile ikincilik mücadelesi veren Siyah-Beyazlılar bu sonuçla puanını 77'ye yükselterek Sarı-Lacivertliler'i yakaladı.

GEDSON DOĞRU YERDE!

ad5328b45080576e2e04a08b7d31b753

Karşılaşmanın 19. dakikasında Gedson Fernandes takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Savunma arkasına gönderilen topa Aboubakar hareketlendi. Aboubakar kaleciden sıyrılmak isterken dengesini kaybetti. Arkasından gelen Gedson Fernandes topu filelere gönderdi.

KARİYERİNDE BİR İLK!

2fd8eddbbc9940e15678449ac535a219

Geçtiğimiz hafta oynanan Adana Demirspor mücadelesinde de fileleri havalandırmayı başaran Gedson Fernandes, kariyerinde ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı.

CENK TOSUN YİNE ATTI

aa3f53e5e80a59c61f1ebb35158ef584

Ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun ceza sahasına girer girmez şık bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

FARK 2'YE DÜŞTÜ!

71e301c92bfc5a9497402c1a63550f0c

Ev sahibi ekipte Aytaç Kara karşılaşmanın 62. dakikasında arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla skoru 3-1'e getirdi.

DİREK İZİN VERMEDİ

a7ccfa006405a4c539cd0a412b3e5f51

Karşılaşmanın 77. dakikasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Cenk Tosun şık bir vuruş yaptı ancak direk gole izin vermedi.

OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI!

Fxt0shJX0AIYSkN

Karşılaşmaya 68. dakikada dahil olan Tayfur Bingöl 79. dakikada golünü atarak skoru 4-1'e getirdi. 30 yaşındaki oyuncu bu golle, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

DONK'TAN ENFES GOL

E-hML0xWEAk-QxN

Mücadelenin son bölümüne girilirken Ryan Donk harika bir gol kaydetti. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Ryan Donk'un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top filelere gitti.

ATIBA GOLLE BİTİRDİ!

Karşılaşmanın son bölümünde Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını gösterdi ve Atiba skoru belirledi: 5-2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taraftardan maç öncesi büyük tepki!Taraftardan maç öncesi büyük tepki!
Maçın ardından Arda Turan: Ben Eyüpspor'un hocasıyım ama Galatasaray...Maçın ardından Arda Turan: Ben Eyüpspor'un hocasıyım ama Galatasaray...
Icardi'den Ümit Özat paylaşımı geldi, sosyal medya yıkıldı!Icardi'den Ümit Özat paylaşımı geldi, sosyal medya yıkıldı!
Anahtar Kelimeler:
son dakika beşiktaş Süper Lig cenk süper li iyet

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde gerginlik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde gerginlik!

Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...

Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...

''Benden bu kadar'' dedi ve takımdan ayrılıyor!

''Benden bu kadar'' dedi ve takımdan ayrılıyor!

Yönetimden ilk hamle geldi! Icardi'nin isteği herkesi şaşırttı

Yönetimden ilk hamle geldi! Icardi'nin isteği herkesi şaşırttı

Fransa'da Bordeaux-Rodez maçında büyük skandal!

Fransa'da Bordeaux-Rodez maçında büyük skandal!

Hem G.Saray'ı hem Beşiktaş'ı çalıştırdı! Artık liste başında o var

Hem G.Saray'ı hem Beşiktaş'ı çalıştırdı! Artık liste başında o var

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.