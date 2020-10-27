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Kartal D-100'de minibüs alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 15:40 | Son Güncelleme

Kartal D-100 Karayolu Cevizli Köprü mevkiinde minibüs alev alev yandı. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kartal D-100'de minibüs alev alev yandı

D-100 Karayolu Cevizli Köprüsü mevkiinde minibüsün motor kısmında çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. Yoldan geçen vatandaşlar olayı itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen minibüsü kısa sürede söndürdü. Tek şeridin kapanmasıyla D-100 Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, minibüs kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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