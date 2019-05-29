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Kartal D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:38 | Son Güncelleme

KARTAL'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kartal D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)- KARTAL'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza Kartal D-100 Karayolu Kadıköy İstikametinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre trafiğin bir anda durmasıyla seyir halindeki 5 araç birbirine girdi. Kazada iki aracın sürücüsü hafif bir şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yaralı kadını olay yerine gelen erkek arkadaşı teselli etti. Kaza sebebiyle uzun trafik kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

(FOTOĞRAFLI)

Kartal D-100 Karayolu'nda zincirleme kazaKartal D-100 Karayolu'nda zincirleme kazaKartal D-100 Karayolu'nda zincirleme kazaKartal D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza

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