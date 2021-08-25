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  4. Kartal'da annesi ve kız kardeşini öldüren güvenlik görevlisi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Kartal'da annesi ve kız kardeşini öldüren güvenlik görevlisi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

25.08.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da annesi ve kız kardeşini öldüren ve cinayeti itiraf eden güvenlik görevlisi Ahmet Özcan ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ahmet Özcan'ın borç içerisinde olduğu ve annesine daireyi sattırmak istediği öne sürüldü.

Kartal'da annesi ve kız kardeşini öldüren güvenlik görevlisi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Kartal Atalar Mahallesi'nde dün akşam anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın bir dairede cesedine ulaşılmış ve olayın cinayet olduğu ortaya çıkmıştı. Güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın iki gün önce annesi Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilmiş ve Ahmet Özcan gözaltına alınmıştı.

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BORCU İÇİN DAİREYİ SATTIRMIŞ

Olaya karışan güvenlikçi Ahmet Özcan'ın daha önce 2 kez evlendiği ve şu anda evli olduğu kadınla da boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Borç içerisinde olduğu belirtilen Ahmet Özcan'ın daha önce annesi Azime Özcan'a kendilerine ait bir daireyi sattırdığı ve yine borcu nedeniyle oturdukları daireyi de sattırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Cinayetin de bu nedenle işlenmiş olabileceği üzerinde durulurken, güvenlikçi Ahmet Özcan'ın 2013 yılında ' Gebze'de UFO gören güvenlikçi' şeklinde medyada haber olduğu belirtildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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