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Kartal’da biber gazlı kuyumcu soygunu saniye saniye kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

Kartal’da kuyumcu dükkanına giren bir şahıs biber gazı sıkarak soygun yaptı. Biber gazını kuyumcudaki çalışanın yüzüne sıkan şahıs yüzük tablasını alarak hızla kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal’da bir kuyumcu dükkanına geçtiğimiz gün gelen şahıs ilk önce müşteri gibi davranarak yüzük ve altınları inceledi. Şahıs daha sonra yanında bulundurduğu biber gazını çıkarıp kuyumcunun yüzüne sıktı. Kuyumcu, biber gazı nedeniyle bir anlığına etkisiz hale geldi. Ardından şahıs yaklaşık 50 bin lira değerindeki 45 yüzüğün bulunduğu bir tablayı alarak hızla kaçtı. Kuyumcu çalışanı şahsın peşinden koştuysa da yakalayamadı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Dükkanı soyulan iş yeri sahibi , “Sabahleyin saat 09.15’de dükkanı açtım. İçeri girerek kasayı açarak vitrini dizmek için kasayı açarken bir müşteri geldi. 25 yaşlarında genç bir arkadaş ondan sonra yüzük bakacağını söyledi. Bende modelleri göstermek için tablaları çıkarmaya başladım. Tablaları çıkarttığım an gözüme bir şey sıktı. Büyük bir ihtimal biber gazı o kaçarken bende yakalamak için koşarken vitrine düştüm. Dışarı çıktığımda arka tarafa koşarken gözden kayboldu. Sabah saatleri olduğu için pek fazla bir kimse yoktu. Bağırdık “Hırsız var” diye ama kimse oralı olmadı. Polis ekipleri gelerek parmak izi aldı. Hırsızı yakalamak için inceleme başlattılar. Yaklaşık 50 bin liralık bir maddi kaybımız oldu” diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahıs kuyumcu dükkanına geliyor, yüzüklere bakarken kuyumcunun yüzüne biber gazını sıkarak yüzük tablasını alarak gözden kayboluyor.

(İHA)

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