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Kartal'da bina çöktü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 08:06 | Son Güncelleme

Kartal'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan patlama sonrası bina çökmüştü. Çöken 8 katlı binadan acı haberler gelmeye devam ediyor. Dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin geldiği bölgede enkazda arama çalışmaları yapıldı. Objektiflere yansıyan görüntülerse acı tabloyu gözler önüne serdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da enkazın yanındaki binanın risk oluşturduğunu, yıkılan binanın yanındaki 7 binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını ve gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Kartal'da çöken binadan görüntüler

Kartal'da, patlama sonrası 8 katlı bir binada çökme meydana geldi. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından bina çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı.
İtfaiye ekipleri, enkaz çevresinde sürekli çağrı yapıyor. Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerine çalışmalarında yardım etti. Binada yaşayanların yakınları da haberi alarak olay yerine akın etti.
Sokakta elektrik ve doğal gaz kesintisi yapılırken, olay yeri aydınlatıldı. Polis, sokağa güvenlik şeridi çekerken, sivil giriş çıkışlarına izin verilmiyor.
Öte yandan, ambulanslar bölgede hazır bekletiliyor.
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