Kartal'da bina çöktü!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da enkazın yanındaki binanın risk oluşturduğunu, yıkılan binanın yanındaki 7 binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını ve gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.
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