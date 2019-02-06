Kartal'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kartal'da, patlama sonrası 8 katlı bir binada çökme meydana geldi. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından bina çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerine çalışmalarında yardım ediyor.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR
İlk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 4 kişi ise kurtarılmaya çalışılıyor. Kurtarma çalışmaları devam ederken 1 kadın yaralı olarak kurtarıldı.
Olay yerinden geçen kişilerin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: 14 DAİREDE, 43 KİŞİ YAŞIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.
Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, binayle ilgili bir yıkım kararı olmadığını söyledi. Öz, kayıtlara göre, 14 dairede 43 kişi yaşıyor.
CEVİZLİ MUHTARI: PATLAMA YOK, BİNA KENDİ KENDİNE ÇÖKTÜ
NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Cevizli Mahallesi Muhtarı Memiş Dikilitaş olayla ilgili bilgi verdi.
Binada 24 daire olduğunu söyleyen Dikilitaş, şunları kaydetti:
"Binanın altındaki bodrum katında 15-20 çalışanı olan bir tekstil atölyesi var. Tam sağlıklı bilgi alamadık. 24 dairede de oturanlar var. Kaç kişi yaşadığını bilmiyorum. Cevizli-Orhantepe sınır olduğu için kesin bilgimiz yok. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Patlama yok, binanın kendi kendine çöktüğü söyleniyor. Binanın çok eski bina olduğu söyleniyor."
İSTANBUL VALİSİ OLAY YERİNE GİDİYOR
Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği bildirildi.
BİNA HAKKINDA YIKIM KARARI MI VARDI?
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, enkaz altında kalanlar var. Bazı vatandaşlar, bina hakkında yıkım kararı olduğunu da iddia etti.
Kartal Belediye Başkanı konuyla ilgili, "Kartal'da çöken bina ile ilgili herhangi bir yıkım kararı yok" ifadelerini kullandı.
Binanın yıkılmadan önceki fotoğrafı...
EKİPLER SÜREKLİ ÇAĞRI YAPIYOR
Binadaki tüm dairelerin dolu olduğu ileri sürülürken, itfaiye ekipleri, enkaz çevresinde sürekli çağrı yapıyor. Vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor. Binada yaşayanların yakınları da haberi alarak olay yerine akın etti.
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