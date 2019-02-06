Kartal'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kartal'da, patlama sonrası 8 katlı bir binada çökme meydana geldi. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından bina çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerine çalışmalarında yardım ediyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR

İlk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 4 kişi ise kurtarılmaya çalışılıyor. Kurtarma çalışmaları devam ederken 1 kadın yaralı olarak kurtarıldı.

Olay yerinden geçen kişilerin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA: 14 DAİREDE, 43 KİŞİ YAŞIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine İBB itfaiyesi (Kartal, Maltepe, Pendik, Kayışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bakkalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 araç, 86 personelle müdahale etmektedir." denildi.